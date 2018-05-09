Президент Италии дал «Движению 5 звёзд» и «Лиге» сутки на переговоры о создании кабмина

В Италии федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини и руководитель «Движения 5 звёзд» Луиджи Ди Майо обратились к президенту страны Серджо Маттарелле с просьбой предоставить им дополнительно сутки для переговоров по вопросу о создании правительства. Просьба была удовлетворена, о чём сообщила пресс-служба президентского дворца.

После трёх раундов консультаций главы итальянского государства с делегациями партий, представленных в парламенте XVIII созыва по итогам выборов 4 марта, ожидалось, что 9 мая Маттарелла объявит состав «нейтрального правительства» и назовёт им его руководителя.

Однако после утренней встречи Сальвини и Ди Майо, итальянские СМИ, ссылаясь на «источники в «Лиге», заговорили о «готовности соглашения на 75 процентов», а депутат от «Движения 5 звёзд» Эмилио Карелли заявил журналистам «об оптимизме по поводу завершения переговоров». Читайте по теме

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При этом по-прежнему открытым остаётся вопрос о том, как к соглашению «Лиги» и «Движения 5 звёзд» отнесётся Сильвио Берлускони, лидер партии «Вперёд, Италия», являющейся одним из членов правоцентристской коалиции, набравшей на выборах 37 процентов голосов и ставшей их формальным победителем.

Маттео Сальвини, которого многочисленные тележурналисты отыскали в полдень на одной из римских улиц, заявил, что еще не разговаривал с бывшим премьером и попросил подождать окончательного решения до четверга. При этом он подчеркнул, что не ставит под вопрос единство правоцентристской коалиции.

Вместе с тем, создаётся впечатление, что в партии «Вперёд, Италии», опасающейся досрочных выборов, которые, в случае невозможности создания правительства и провала президентской идеи с «нейтральным» кабинетом, могут состояться в июле, растёт число сторонников тех, кто поддерживает соглашения «Лиги» с «Движением 5 звёзд».

«Если они хотят сформировать правительство, пусть сделают это, — считает бывший руководитель депутатской группы партии «Вперёд, Италия» Ренато Брунета. — В конце концов, в 2011 и в 2013 годах «Лига» не голосовала в поддержку правительства Монти, а затем и Летты, и коалиция осталась. Для нас коалиции останется. Это большая ценность. Но никто не может требовать больше этого».

«Возможно, стоит в целях эксперимента посмотреть на жёлто-зеленое правительство, увидим, что оно сможет предложить», — сказал сенатор от партии «Вперёд, Италия» Паоло Романи.

Также он призвал не спешить, так как «следует подождать политического соглашения между Ди Майо и Сальвини, что, считаю, является проблемой, у них в распоряжении всего 24 часа…»

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