Пушков назвал выход США из ядерной сделки шагом к войне с Ираном

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter во вторник назвал выход США из ядерной сделки шагом к войне с Ираном.

«Трамп так торопится выйти из сделки с Ираном, словно хочет как можно быстрее начать против него войну. У каждого президента США за последние 20 лет была «своя» война, а у Буша — так даже две. Трамп возвращается к доктрине Буша по отношению к Ирану. Он сделал шаг к «своей» войне», — написал сенатор.

Ранее во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном по мирному атому. Американский лидер также объявил о восстановлении санкций, действие которых было приостановлено по итогам сделки.

В 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали с Ираном соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий», предусматривающее отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и допуск экспертов МАГАТЭ на объекты атомной инфраструктуры республики в обмен на постепенное снятие со страны ограничительных мер.

Однако в январе 2018 года Трамп в письменной форме потребовал от Евросоюза участвовать в процессе «исправления» сделки с Ираном по мирному атому. По его мнению, документ не предотвратил возможность создания Тегераном ядерного оружия, а лишь отсрочил её.

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