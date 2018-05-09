Путин и Совбез обсудили выход США из ядерной сделки

Президент РФ Владимир Путин и члены Совета безопасности на совещании в Кремле обсудили решение его американского коллеги Дональда Трампа о прекращении сотрудничества с Ираном в рамках соглашения о ядерном сдерживании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа», — говорится в сообщении.

Собравшиеся также обсудили ситуацию в Сирии, в частности, авиаудары, нанесенные Израилем в ночь на 9 мая. Помимо этого, члены Совбеза и президент обменялись мнениями по поводу предстоящих переговоров с премьер-министром Израиля Бирьямином Нетаньяху, который прибыл в Москву и принял участие в параде Победы.