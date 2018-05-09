Путин может встретиться в Сочи с Пашиняном и Лукашенко

Посол России в Ереване Иван Волынкин не исключил возможную встречу президента РФ Владимира Путина и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи 14 мая на заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

В Сочи Ереван будет представлять не президент, а премьер-министр, как глава исполнительной власти.

«Я думаю, что такая встреча состоится. Нам нужно идти вперед, дальше углублять, развивать наше взаимодействие, наше сотрудничество по всем направлениям», — отметил Волынкин.

О том, что намерен встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи заявил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, главы государств «уже договорились об этом».

«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях», — заявил Лукашенко.