Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ

Показать меню
Актуально
Кристин Дэвис усыновила второго ребенка - 09:14 Кристин Дэвис усыновила второго ребенка Эксперты поддержали адвокатов Concord Management в обвинении США - 09:40 Эксперты поддержали адвокатов Concord Management в обвинении США СБУ: Нападение на «киборга» в Киеве организовал россиянин - 09:42 СБУ: Нападение на «киборга» в Киеве организовал россиянин Россияне назвали главный успех и неудачу третьего срока Путина - 09:57 Россияне назвали главный успех и неудачу третьего срока Путина Конгресс США счел объявления на Facebook доказательствами вмешательства России - 09:57 Конгресс США счел объявления на Facebook доказательствами вмешательства России Разрушение России, на которое нужно отвечать - 10:05 Разрушение России, на которое нужно отвечать Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава сборной России - 10:12 Гусев примет участие в тренировке неиграющего состава сборной России Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма "Величайший - 10:35 Джессика Симпсон отметила день рождения дочери в стиле фильма Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады - 10:40 Стало известно, что предъявила Медведева Тутберидзе после Олимпиады В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы - 10:56 В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы Европейцы назвали Путина самым сильным лидером в мире (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) - 11:00 Европейцы назвали Путина самым сильным лидером в мире (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА) Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского - 11:01 Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост - 11:05 Скорее Украина станет российской: В РФ о планах Киева использовать Крымский мост МИД Пакистана: США попирают международный консенсус - 11:11 МИД Пакистана: США попирают международный консенсус «Гей-брак – не что иное, как способ воспитания детей по образу и подобию своих - 11:47 «Гей-брак – не что иное, как способ воспитания детей по образу и подобию своих «родителей»» В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей - 11:54 В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей План Дерипаски по снятию санкций с Rusal может не сработать из-за его семьи - 11:55 План Дерипаски по снятию санкций с Rusal может не сработать из-за его семьи
» » Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ

Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ


Добавлено: 09 май 2018 в 08:53, Категория: Политика
Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении главы кабинета министров РФ.

В соответствии с подписанным указом, должность главы правительства вновь занял Дмитрий Медведев. До этого политик возглавлял кабмин шесть лет.

Указ о назначении Медведева был подписан президентом страны 8 мая и с этого дня вступил в силу.

Ранее назначение Медведева было одобрено в Госдуме. За его кандидатуру отдали свои голоса 374 депутата при необходимых 226 голосах. Против высказались 56 парламентариев.


Материалы по теме:

СРОЧНО: Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром
Путин подписал указ о назначении нового главы Минэкономразвития
Король Испании подписал указ о назначении Рахоя премьером
Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице–премьером
Добавлено: 09 май 2018 в 08:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО)

ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО)

Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании ЧР

Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании ЧР

В России появятся экотехнопарки для отходов

В России появятся экотехнопарки для отходов

СМИ сообщили о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

СМИ сообщили о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

Новости России
еще новости
Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков

Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков

Чеченские депутаты предложили разрешить президенту РФ занимать этот пост три срока подряд

Чеченские депутаты предложили разрешить президенту РФ занимать этот пост три срока подряд

Человек слова и дела: Кадыров приветствовал назначение Медведева на пост премьера РФ

Человек слова и дела: Кадыров приветствовал назначение Медведева на пост премьера РФ

Путин: РФ продолжит диверсифицировать структуру своих международных резервов

Путин: РФ продолжит диверсифицировать структуру своих международных резервов

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Роман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сети

Роман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сети

SPLETNIK.RU поздравляет с Днем Победы!

SPLETNIK.RU поздравляет с Днем Победы!

Met Gala 2018: Рианна в образе Папы Римского

Met Gala 2018: Рианна в образе Папы Римского

Даша Жукова посетила Met Gala 2018 в компании Ставроса Ниархоса, с которым ей приписывают роман

Даша Жукова посетила Met Gala 2018 в компании Ставроса Ниархоса, с которым ей приписывают роман

Новости политики
еще новости
Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ

Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ

Петр Порошенко Порошенко рассказал о планах Кремля относительно Украины

Петр Порошенко Порошенко рассказал о планах Кремля относительно Украины

9 мая в украинских городах ожидаются массовые стычки

9 мая в украинских городах ожидаются массовые стычки

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

Новости экономики
еще новости
Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины

Проект оборонного бюджет США предусматривает $ 250 млн для Украины

Цена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данные

Цена на бензин в разных странах мира: эксперты опубликовали данные

Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн

Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн "крысиным ядом в квадрате"

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Новости общества
еще новости
Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки боевой и специальной техники Воздушно-десантные войск

Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки боевой и специальной техники Воздушно-десантные войск

Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному параду в Санкт-Петербурге

Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному параду в Санкт-Петербурге

Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в мае

Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в мае

Первыми на Северном флоте День Победы встретили военнослужащие на острове Котельный

Первыми на Северном флоте День Победы встретили военнослужащие на острове Котельный

Происшествия
еще новости
Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

Новости Украины
еще новости
Тегеран не выходит из ядерной сделки: — Хасан Роухани

Тегеран не выходит из ядерной сделки: — Хасан Роухани

«Позовет в последний бой — дядя Саша, мы с тобой!»: в Донецке дети поют о величии «главы ДНР»

«Позовет в последний бой — дядя Саша, мы с тобой!»: в Донецке дети поют о величии «главы ДНР»

Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Ефремова

Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Ефремова

Стало известно, когда решится ситуация с задержкой выплат пенсий переселенцам

Стало известно, когда решится ситуация с задержкой выплат пенсий переселенцам

Мировые новости
еще новости
В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении

В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении

Израиль призвал Европу присоединиться к санкциям против Ирана

Израиль призвал Европу присоединиться к санкциям против Ирана

Боевики вновь обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе (ФОТО)

Боевики вновь обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе (ФОТО)

В Украине было объявлено штормовое предупреждение

В Украине было объявлено штормовое предупреждение




Лента новостей
Генсек ООН разочарован решением США выйти из ядерной сделки - 05:05 Генсек ООН разочарован решением США выйти из ядерной сделкиНа "Запорожском титано-магниевом комбинате" произошел пожар - 04:42 На «Полиция применила газ»: почему Москве такое и не снилось - 04:26 «Полиция применила газ»: почему Москве такое и не снилосьВ Египте выступили за участие арабских стран в разрешении ситуации с Ираном - 04:14 В Египте выступили за участие арабских стран в разрешении ситуации с ИраномБиджиев: футболисты "Авангарда" готовы к финалу КР психологически и функционально - 03:12 Биджиев: футболисты Uber впервые показала прототип своего летающего такси - 03:05 Uber впервые показала прототип своего летающего таксиВ Израиле назвали возможные темы встречи Нетаньяху и Путина - 03:01 В Израиле назвали возможные темы встречи Нетаньяху и ПутинаТайна Рудольфа Гесса (ВИДЕО) - 02:47 Тайна Рудольфа Гесса (ВИДЕО)СБУ: При обыске у Симоненко нашли пистолет - 02:42 СБУ: При обыске у Симоненко нашли пистолетРоман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сети - 02:14 Роман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сетиИзраиль призвал Европу присоединиться к санкциям против Ирана - 01:42 Израиль призвал Европу присоединиться к санкциям против ИранаПломбираторы для нужд вашей компании - 01:38 Пломбираторы для нужд вашей компанииЯшкин: всегда буду русским, хоть и играю за чехов – вот такое сложное дело - 01:33 Яшкин: всегда буду русским, хоть и играю за чехов – вот такое сложное делоТегеран не выходит из ядерной сделки: — Хасан Роухани - 01:19 Тегеран не выходит из ядерной сделки: — Хасан Роухани
Последние новости
Слободян: РФ может обвинить задержанных украинских моряков в терроризме - 09:05 Слободян: РФ может обвинить задержанных украинских моряков в терроризме Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ - 08:53 Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ Игроки "ПСЖ" разрешили капитану "Ле-Эрбье" поднять над головой трофей Кубка Франции - 08:42 Игроки Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков - 08:40 Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков «Огромная ошибка», — конгрессмены США в ужасе из-за решения Трампа по Ирану - 08:28 «Огромная ошибка», — конгрессмены США в ужасе из-за решения Трампа по Ирану Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки боевой и специальной - 08:00 Десантники в 12 городах России 9 мая проведут для граждан специальные выставки боевой и специальной техники Воздушно-десантные войск Американский эксперт: Европа согласится пересмотреть «ядерную сделку» - 07:05 Американский эксперт: Европа согласится пересмотреть «ядерную сделку» Япония угрожает России новыми американскими ракетами, Москва может ответить «Искандерами» на - 06:56 Япония угрожает России новыми американскими ракетами, Москва может ответить «Искандерами» на Курилах (ФОТО, ВИДЕО) Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному - 06:54 Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному параду в Санкт-Петербурге В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении - 06:40 В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении Петр Порошенко Порошенко рассказал о планах Кремля относительно Украины - 06:01 Петр Порошенко Порошенко рассказал о планах Кремля относительно Украины Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в мае - 05:55 Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в мае Бойня в котле под Дамаском: ВКС и САА громят ИГИЛ, боевики-иностранцы пытаются вырваться из кольца - 05:29 Бойня в котле под Дамаском: ВКС и САА громят ИГИЛ, боевики-иностранцы пытаются вырваться из кольца (+ФОТО, ВИДЕО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"