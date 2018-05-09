Путин подписал указ о назначении премьер-министра РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении главы кабинета министров РФ.

В соответствии с подписанным указом, должность главы правительства вновь занял Дмитрий Медведев. До этого политик возглавлял кабмин шесть лет.

Указ о назначении Медведева был подписан президентом страны 8 мая и с этого дня вступил в силу.

Ранее назначение Медведева было одобрено в Госдуме. За его кандидатуру отдали свои голоса 374 депутата при необходимых 226 голосах. Против высказались 56 парламентариев.