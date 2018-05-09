Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Президент РФ Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем присоединился к участникам акции «Бессмертный полк». Как сообщает «Интерфакс», глава государства нес портрет отца-фронтовика, а его гости фотографии своих родственников-ветеранов.

Путин уже четвертый раз принимает участие в акции. В этом году, как и в прошлом, рядом с ним шел народный артист СССР Василий Лановой. Колонна прошла по Красной площади до начала Васильевского спуска.

После этого президент попрощался с участниками акции и вернулся в Кремль для проведения переговоров с Нетаньяху.

Владимир Путин по традиции принял участие в шествии «Бессмертного полка». В руках у президента фотография отца. #9Мая #ДеньПобеды #БессмертныйПолк pic.twitter.com/ZllkVzdL0l

— НТВ (@ntvru) 9 мая 2018 г.