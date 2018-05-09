Путин: Россия открыта к международному диалогу

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна открыта для диалога ради стабильности в мире.

Глава России выступил на Красной площади 9 мая в Москве в честь парада, посвященного 73-летию Победы.

Он подчеркнул, что всем странам нужно осознать, что мир очень хрупок и его стабильность укрепляет общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга.

По словам президента, РФ открыта к диалогу и партнерству по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности «ради согласия, спокойствия и прогресса на планете».