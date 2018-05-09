Родственница Шекспира и британских монархов: 5 предположений о происхождении Меган Маркл

Меган Маркл

Чем ближе свадьба принца Гарри и Меган Маркл, тем больше подробностей биографии невесты пытается выяснить общественность. Так, исследователи изучили генеалогическое древо американки, и вот что им удалось установить.

1. У нее британские корни. [/b]

В чем авторы расследования уверены (и чему от души рады), — это в том, что у Меган есть британские корни.

Когда мы узнали чудесную новость о помолвке принца Гарри и Меган, мы захотели помочь Меган найти британских предков в собственной родословной. Уверены, она будет в восторге от того, что мы узнали,

— пишут авторы материала на сайте My Heritage, на который ссылаются западные СМИ.

2. Она дальняя родственница Шекспира. [/b]

Очень дальняя родственница. Разбирая родословную Меган, исследователи установили, что среди ее предков со стороны матери — жившая в XIV веке Джоан Уэйлсборо. Она была женой Джона Уйэлсборо, которого, в свою очередь, считают предком Шекспира. Степень родства Маркл с Шекспиром авторы материала на My Heritage описывают как нечто сложно переводимое в духе "тринадцатиюродная кузина". Что ж, с таким подходом мы все можем оказаться родней классика!

3. Она дальняя родственница Черчилля.[/b]

В родственники Маркл записали еще одного знаменитого англичанина — Уинстона Черчилля. У них, по утверждению исследователей, есть общие предки — супружеская пара Захария и Сара Хоу, которые жили в Эссексе в XVII веке. А именно — семейное древо Меган уходит к Джону Хоу, сыну упомянутой пары, в то время как их дочь Сара Кертис считается одним из предков Черчилля.

4. Она является потомком короля Эдварда III.[/b]

Уже другой специалист по генеалогии, Гари Бойд Робертс, установил родственную связь между Меган и королем Эдвардом III, правившим Англией с 1327 по 1377 год. По мнению ученого, дальний родственник актрисы Уильям Скиппер, тот самый потомок английских королей, когда-то эмигрировал в США, и от него ведет свой род Томас Маркл, отец Меган.

5. Она дальняя родственница принца Гарри.[/b]

Конечно же, таблоиды не упустили возможности выпустить "сенсационные" заголовки, но на самом деле новость о родстве, конечно же, преувеличена. Эксперты, изучавшие генеалогическое древо Меган, предположили, что раз уж у актрисы есть родственная связь с британскими монархами, значит, она может быть родственницей и самого Гарри. Связывает их, как пишет пресса, "общий предок, живший в XV веке". В общем, если родство и есть, то оно, по выражению журналистов, "крайне далекое".