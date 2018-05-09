Роман Илона Маска и его новой девушки Граймс начался с шутки в сети

Илон Маск и Граймс

На Met Gala 2018 46-летний Илон Маск пришел вместе с 30-летней канадской певицей Клер Элис Буше, более известной под псевдонимом Граймс (Grimes). Появление пары на публике сразу же спровоцировало волну слухов о новом романе миллиардера, не так давно расставшегося с Эмбер Херд.

На бал Института костюма Маск и Граймс оделись в единой цветовой гамме, а на шее спутницы предпринимателя было заметно украшение с логотип компании Tesla, генеральным директором которой является Илон.

Илон Маск и Граймс

Необычным был не только вид пары, но и самом знакомство, о котором удалось разузнать журналистам. Как оказалось, Маска и Буше свело схожее чувство юмора. В одном из постов в Twitter Илон попытался составить каламбур, использовав название "Василиск Роко" и проведя параллель со стилем XVIII века барокко. К своему удивлению, Маск обнаружил, что о василиске Роко уже писали до него.

В 2015 году Граймс придумала этого персонажа для клипа на свою песню Flesh Without Blood.

Не знаю, слышали ли вы о василиске Роко. Этот персонаж обречен на вечные пытки искусственным интеллектом, а внешне напоминает Марию-Антуанетту, – говорила певица в одном из интервью.

Граймс

По словам инсайдеров, Илон написал Граймс, а она ответила, что он первый человек, который понял эту шутку.

Клер возглавила список "самых интересных исполнителей 2012 года" по версии журнала New Musical Express. Она называет себя независимым артистом, пишет песни и музыку, сама исполняет их, занимается продюсированием.