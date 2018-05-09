Я хочу свадьбу не смотря на свой возраст. И естественно по началу для меня это было чем-то диковинным, чем-то странным и не понятным, потому что я, скажу честно, не задумывался об этом. Но участвуя в конкурсе, всё больше и больше говоря об этом с моей Мариной, я с каждым днем всё больше начинаю об этом думать и больше этого хотеть. Конечно я безумно хочу выиграть этот конкурс. Я привык в априори побеждать. Мы с Мариной хотим свадьбу осенью, так как многие из участников хотят сыграть свадьбу летом. И осень одно из самых моих любимых времен года. Поэтому искренне хочу попросить у вас телезрителей пожелать нам удачи. Исключительно с вашей поддержкой мы можем выиграть. Я верю, что мы выиграем этот конкурс! И в ближайшее время, а точнее осенью мы сыграем свадьбу.
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Новости » Шоу-бизнес » Роман Капаклы все больше думает о свадьбе с Мариной Африкантовой
Роман Капаклы все больше думает о свадьбе с Мариной Африкантовой
Добавлено: 09 май 2018 в 09:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 09 май 2018 в 09:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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