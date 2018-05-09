Россия продемонстрировала современную военную мощь на параде Победы, — The Daily Express

Владимир Путин начал четвёртый срок на посту президента с просмотра парада, приуроченного к 73 годовщине победы над нацистской Германией, пишет The Daily Express. Это событие стало своего рода и демонстрацией военной мощи российского вооружения, которое президент России охарактеризовал как «непобедимое».

Владимир Путин начал свой четвёртый срок на посту президента России с просмотра парада, приуроченного к 73 годовщине победы над нацистской Германией, пишет The Daily Express.

Во время парада по Красной площади прошли, в том числе, мобильный межконтинентальный ракетный комплекс «Ярс», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и один из самых современных зенитно-ракетных комплексов С-400.

У зрителей парада была возможность наблюдать за российским многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57, испытания которого прошли в Сирии, а также впервые увидеть гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Британский таблоид отмечает, что Путин охарактеризовал российское вооружение как «непобедимое», стремясь сделать свой военный арсенал самым масштабным и современным в мире.

«Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые, уродливые черты — эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьёзность этих угроз», — приводит издание отрывок из выступления президента на параде.

The Daily Express отмечает, что на параде также присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По мнению автора статьи, в рамках визита в Москву Нетаньяху стремится получить представление о военном потенциале России и оценить масштаб угрозы, исходящей от Ирана.

Несмотря на сложности в отношениях двух стран, вызванные союзническими отношениями России и Ирана, издание отмечает, что Путин и Нетаньяху сумели выстроить «куда лучшие личные отношения, чем кто-либо мог представить».

Россия отметила День Победы также и акцией, получившей название «Бессмертный полк». В рамках шествия его участники пронесли фотографии ветеранов Второй мировой войны.

При этом в России особо подчёркивают значения подобного рода мероприятий. «Они помогают сохранить объективную память о прошлом, о трагедии еврейского народа, о вкладе Красной армии в остановку „фабрик смерти“ — гитлеровских концентрационных лагерей, где погибли люди разных национальностей», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Сберечь эту память особенно важно сегодня, в условиях, когда в отдельных странах предпринимаются псевдоисторические попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны, ликвидируются памятники, установленные в честь тех, кто отдал свои жизни во имя Победы над нацизмом», — добавила Захарова.

«Режим объявляет себя прямым наследником былых славных побед, главной из которых является Победа в Великой Отечественной войне, и становится тем самым неуязвимым для критики», — цитирует The Daily Express слова эксперта московского центра Карнеги Андрея Колесникова.