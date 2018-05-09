Румыния обеспокоена решением США выйти из сделки с Ираном

Глава Министерства иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану обеспокоен решением президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном. Он заявил о намерении правительства страны приложить все усилия к поиску решения проблемы.

«Это нормально попытаться сделать все, что в наших силах, чтобы заново оценить и развить ядерные отношения пяти стран с Ираном», — добавил Мелешкану.

На данный момент пока что единственным последствием решения Трампа стало «возвращение США к программе санкций против Ирана».

8 мая американский лидер объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Также он объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.