Провокация. Плюсы и минусы. Плюсы: не смотря на всю боль, слезы и переживания, я благодарна всем провокатором, которые меня окружают. Они делают меня сильней, умней и избавляют от ненужных людей в моей жизни. Благодаря им, я проверила отношения на крепость, дружбу с участниками проекта и узнала истинные лица многих. Минусы - то душевная боль, страдание, чувство предательства и отчаяние. Но это все снова же делает личность сильнее. Но больший минус от провокации получает сам провокатор. Подобное поведение показывает его слабость и не умение себя вести и действовать. Поэтому перед тем, как распускать сплетни, врать, вести себя агрессивно и стать провокатором, подумайте на сколько вы слабыми выглядите.
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Саша Шева считает, что провокации делают людей сильнее
Добавлено: 09 май 2018 в 17:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 09 май 2018 в 17:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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