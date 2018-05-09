Саша Шева считает, что провокации делают людей сильнее

Провокация. Плюсы и минусы. Плюсы: не смотря на всю боль, слезы и переживания, я благодарна всем провокатором, которые меня окружают. Они делают меня сильней, умней и избавляют от ненужных людей в моей жизни. Благодаря им, я проверила отношения на крепость, дружбу с участниками проекта и узнала истинные лица многих. Минусы - то душевная боль, страдание, чувство предательства и отчаяние. Но это все снова же делает личность сильнее. Но больший минус от провокации получает сам провокатор. Подобное поведение показывает его слабость и не умение себя вести и действовать. Поэтому перед тем, как распускать сплетни, врать, вести себя агрессивно и стать провокатором, подумайте на сколько вы слабыми выглядите.