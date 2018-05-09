СБУ: При обыске у Симоненко нашли пистолет

В ходе обыска у лидера КПУ Петра Симоненко были найдены агитационные материалы и предмет, похожий на пистолет с глушителем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему», — сказано в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что во Львове была пресечена ретрансляция запрещенных телеканалов.

Фото: пресс-служба СБУ