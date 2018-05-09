СБУ «героически победила» двоих российских журналисток (ФОТО, ВИДЕО)

Служба Безопасности Украины «героически победила» двоих российских журналисток: корреспонденток телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву выслали с Украины за «пропаганду и причинение ущерба национальной безопасности».

Как уточнили в пресс-службе СБУ, в ведомстве полагают, что «специальные корреспонденты российских „Первого канала” и телеканала „Россия” (были) командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения».

Валентина Соловьёва

В итоге украинские власти обвинили девушек в «пропагандисткой деятельности и причинении ущерба национальной безопасности страны».

Уточняется, что Соловьёва была выслана в Россию, а Юрьева — в Казахстан «в рамках комплекса мероприятий по противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере».

Ольга Юрьева

Обеим журналисткам запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.