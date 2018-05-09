Сенат США обнародовал несекретную часть доклада о вмешательстве РФ

Комитет по разведке сената США опубликовал несекретную часть доклада о расследовании вмешательства РФ в выборы США. В нем сделан вывод, что Россия пыталась оказать влияние на ход выборов 2016 года, но на их результаты ей повлиять не удалось.

Сенаторы утверждают, что Россия действовала в интересах Дональда Трампа. По их мнению, что вмешательство в выборы стало выражением давнего желания России подорвать демократические процессы в США.

«Целью России было подорвать веру общества в демократический процесс в США, очернить госсекретаря [Хиллари] Клинтон и снизить ее шансы выиграть выборы и занять президентский пост», — говорится в отчете.

Составители доклада уверены в том, что приказ провести операцию отдал лично президент РФ Владимир Путин. В не приняли участие хакеры, агентства «троллей», проплаченные блогеры, спецслужбы, государственные СМИ, в первую очередь, RT и Sputnik. Тем не менее, комитет не нашел никаких свидетельств в пользу того, что они смогли повлиять на количество голосов.

Председатель комитета Ричард Берр заявил The Hill, что окончательная версия доклада будет представлена в августе.