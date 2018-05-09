Серия продуктов Sebastian Celllofanes для домашнего использования

Серия продуктов Sebastian Celllofanes включает в себя 12 живых, насыщенных оттенков, которые придадут вашим волосам чистый и глубокий цвет. Эффект «запечатывания» волоса сделает его еще более гладким. Средство по уходу за волосами особенно рекомендуется применять обладательницам сухих, поврежденных, вьющихся волос.

В составе тонирующей краски https://www.elitebs.ru природные косметические красители и ингибиторы в комбинации с обогащенной белками формулой Color Shine Acid Complex. Ингредиенты продукта окутывают каждую кутикулу и образуют эффектно гладкую поверхность. Ухаживающая формула насыщает и делает крепким волос, сохраняет водный баланс.

В тонирующих красках Cellofanes отсутствуют вредные для волос вещества, такие как аммиак, перекись водорода или спирт. Именно поэтому краски Cellofanes могут использоваться для всех типов волос. С помощью продуктов этой линии вы сможете сделать светлые тона более сияющими, а темные насытить интересным блеском. В линейке продуктов показаны оттенки для брюнеток, шатенок и блондинок. Все цвета можно использовать, как по отдельности, так и смешивая. Стойкость цвета: от 6 до 8 недель.

Перед тем как наносить любую тонирующую краску Sebastian Celllofanes примените шампунь Sebastian Light для мытья волос. После применения шампуня подсушите волосы полотенцем, чтобы они на 75% стали сухими. Размерено распределите краску на волосах, применяя расческу, при нанесении необходимо отходить на 3-5 мм от кожи головы. Наденьте шапочку и употребляйте климазон или сушку в течение 15-20 минут. При работе в домашних условиях допускается использование горячего фена. После процедуры снимите шапочку, смойте краску водой. Используйте кондиционер Sebastian Light. Для домашнего применения, также подходят шампуни и кондиционеры MONO/MILTI, и шампунь и кондиционер DRENCH (Hydre).