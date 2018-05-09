Сирия: «Вежливые люди» выгнали 500 «бармалеев», отобрав оружие, а детям раздав сладости (ВИДЕО)

7 мая из районе Бейт-Сахм под Дамаском состоялась депортация членов бандформирований вооружённой оппозиции, связанной с ССА.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В районе Бейт-Сахм сдали вооружение порядка пятисот человек, которые решили отправиться в провинцию Идлиб со своими семьями.

Российские и сирийские военные обыскали боевиков и отобрали у них лишнее оружие, которое превышало лимиты, предусмотренные соглашением.

Бойцы военной полиции Минобороны РФ зорко следили за эвакуацией бандитов и сопровождали их в пути.

Наши военные не оставили без внимания и детей, которые не несут ответственность за своих непутёвых отцов, российские солдаты угощали малышей сладостями и самыми вкусными частями сухпайков.

Данный выход сил НВФ стал возможен благодаря достигнутым договоренностям между Сирийским правительством при поддержке ЦПВС РФ и командованием умеренной оппозиции.