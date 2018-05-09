Сирийская оппозиция согласилась на прямые переговоры с правительством и Россией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам состоявшейся в Лондоне встречи сообщил, что глава сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири подтвердил готовность к прямым переговорам с правительством Сирии и Россией без предварительных условий.

«Данный визит стал важной возможностью для Великобритании обсудить с сирийской оппозицией наши общие усилия, направленные на окончание этой возмутительной гуманитарной катастрофы и прекращение страданий, которые сирийский народ терпит уже более семи лет», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Британский министр заявил, что применение химоружия и нежелание президента Башара Асада участвовать в переговорах осложняют их проведение.

«Но нам остается ясно, что только политическое урегулирование позволит обеспечить стабильное, яркое будущее для сирийского народа. Насер аль-Харири и сирийская оппозиция вновь выразили свое желание участвовать в прямых переговорах с сирийским режимом и Россией без предварительных условий», — заявил Джонсон.

Он также сообщил, на следующий год запланировано предоставление гуманитарной помощи Сирии на 300 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Лондон с 2011 года потратил на нее 2,7 млрд фунтов стерлингов.