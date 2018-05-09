Ситуация на Донбассе: украинские военные вынуждены открывать ответный огонь

Российско-террористические войска, орудующие на Донбассе, продолжают систематически нарушать Минские соглашения. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.Отмечается, что за прошедшие 24 часа украинские военнослужащие были вынуждены тридцать раз открыть ответный огонь. В штабе ООС добавляют, что бойцы ВСУ, в отличие от пророссийских боевиков, не используют запрещенное вооружение.Напомним, что по данным Министерства обороны, с начала суток на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб один защитник территориальной целостности Украины.