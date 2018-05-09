Слободян: РФ может обвинить задержанных украинских моряков в терроризме

Моряков, задержанных ФСБ у берегов Крыма, могут обвинить в терроризме. Такое мнение высказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Радио Свобода.

«Они сейчас будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности, пришить терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку, что это не просто нарушители, а диверсанты», — сказал Слободян.

По словам спикера, нарушение морских границ не является уголовным преступлением по российским законам.

«Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же — за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержания под стражей», — добавил Слободян.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании украинского рыболовецкого судна.

Фото: УНИАН