Слуцкий: День Победы — не политическое, а общечеловеческое событие

Глава Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий поздравил россиян с Днем Победы и напомнил , что этот праздник не имеет отношения к политике, а является общечеловеческим событием.

Слуцкий поделился, что весь день провел в переговорах с иностранными политиками. По его словам, многих из них можно назвать критиками или даже противниками России, однако все они помнят вклад российского народа в разгром гитлеровских полчищ.

Депутат объяснил, что в этот день все высказывания с трибун остаются на заднем плане, подвиги и жертвы советского солдата помнят во всем мире.

«День Победы — не политическое, а общечеловеческое событие», — заявил политик.

Он отметил, что любые попытки использовать Великую Победу в политических целях и отказаться от от визита 9 мая в Москву является проявлением кощунства.

Глава комитета Госдумы по международным делам поделился воспоминаниями о беседе с ветераном, который закончил войну в Грайфсвальде. Пехотинец рассказал, что делился пайком с голодными немецкими детьми.

«Советские солдаты и офицеры, прошедшие через ад войны, остались Людьми — вот именно с большой буквы!», — такими словами Леонид Слуцкий завершил поздравление в честь 73-й годовщины Великой Победы.