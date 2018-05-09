СМИ узнали о двух погибших в результате удара Израиля по Дамаску

Два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по району Эль-Кисва в пригороде Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на медицинский источник.

Сириец Хишам ад-Дейри с супругой погибли поблизости от шоссе Дамаск — Дераа. По данным сирийских ПВО, были сбиты две ракеты. Целью нападения стали военные объекты, личный состав не пострадал.

8 мая Израиль привел свои войска в боевую готовность и мобилизовал резервистов из-за «аномальной активности» иранских военных в Сирии.

ВВС Израиля нанесли удар по лагерю проиранских сил на юге Сирии, сообщил телеканал Al Hadath.

Пользователь YouTube Asem Saleh опубликовал видео пожара, который вспыхнул после ракетного обстрела.