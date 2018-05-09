Сотрудники МЧС спасли со льдин в Охотском море 16 рыбаков

В бухте Нагаева в Магадане с оторвавшихся льдин силами МЧС спасены 16 рыбаков.

Об этом в среду утром сообщает РИА Новости, приводя данные Павла Крючкова – руководителя Магаданского поисково-спасательного отряда ДРПСО МЧС.

«Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Все рыбаки спасены и доставлены на берег. Всего сняли со льдин шестнадцать человек», - заявил он, в частности.

Напомним: в ночь со вторника на среду СМИ сообщили, что на отколовшейся льдине в бухте Нагаева в Охотском море терпят бедствие около десяти рыбаков из Магадана.