SPLETNIK.RU поздравляет с Днем Победы!

9 Мая. Существуют ли для этого дня какие-то специальные слова? Думаем, нет — в этот день все мы понимаем друг друга без лишних слов, в этот день нас объединяет чувство гордости за подвиги предков, которые даже в самые страшные и темные времена не сдавались, боролись и верили в Победу.

Именно в их честь, в память об освободителях мира от фашистских захватчиков ценой своих жизней, мы и сегодня отмечаем этот праздник, прославляя радость жизни и говоря в очередной раз СПАСИБО тем, кто сражался за наше будущее.

Редакция NEWSTES.RU от всей души поздравляет всех с Великим Днем Победы!

P. [/b]S.[/b] В преддверии великого праздника редакция NEWSTES.RU запустила флешмоб #моигерои. Наши читатели присылали фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны. И сегодня мы публикуем их на главной странице сайта.



