СРОЧНО: Иран готовит удар по Израилю, — разведка США 

Разведка США полагает, что иранские силы могут вскоре совершить удар по Израилю.

Предположительно он может быть нанесен из Сирии.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Израиль нанес еще один ракетный удар по сирийской территории.

Разведка утверждает, что зафиксированы первые признаки возможной подготовки такой атаки. При этом неясно, когда именно она может произойти и в какой форме, отмечает телеканал.

Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на военные источники США.

В свою очередь представители возглавляемой США коалиции, заявили CNN, что они не наблюдали каких-либо изменений в поведении поддерживаемых Ираном сил, действующих на территории Сирии.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.