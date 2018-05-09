Стали известны основные причины мужского облысения

Облысение (алопеция) может появиться из-за постоянного переутомления на работе, нервной обстановки в семье и по другим причинам.

Кроме того, причиной алопеции могут быть всевозможные инфекции или механические воздействия. Алопеция может иметь также и генетический (наследственный) характер.

При этом многие люди очень хотят от нее избавиться. Лечат облысение в косметических клиниках. Вначале назначают различные обследования для установления и устранения причины облысения. Если причиной облысения будут глисты или грибок, то лечить в первую очередь станут именно от этих заболеваний. Когда заболевания, вызвавшие алопецию, будут вылечены, волосы начнут постепенно расти, залысина через некоторое время исчезнет.

Если же залысина зарастает волосами медленно, то доктор может прописать специальные мази или гели, которые необходимо будет втирать ежедневно в область облысения. Также в клинике могут провести курс уколов в этот участок.

Кроме уколов и мазей для борьбы с алопецией проводят в клиниках различные процедуры. Чтобы волосы быстрее выросли, врачи могут назначить курс массажа головы, курс облучения кожи головы УФ-лучами, курс электрофореза, курс криомассажа.