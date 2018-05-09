Заседание суда по делу российской компании бизнесмена Евгения Пригожина Concord Management как и планировалось состоится в среду, 9 мая, на территории США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер требовал переноса слушания по делу «Агентство Интернет Исследований против США», обвиняя в некомпетентности адвокатов Эрика Дубелиера и Кейт Сейкали из компании Reed Smith LLP , которые представляют интересы Concord Management и ее владельца. Также в качестве аргумента для переноса заседания он указывал на отсутствие повесток у ответчиков из РФ.

Последние заявления спецпрокурора и его намерение любыми способами добиться переноса заседания говорят о неуверенности в собственной позиции, а также об отсутствии конкретных аргументов для обвинений.

Мюллер пытается не допустить российских ответчиков до суда. Это желание вызвано тем, что он будет вынужден раскрыть все имеющиеся доказательства, по которым были выдвинуты обвинения о вмешательстве в президентские выборы Америки в 2016 году против ряда российских юридических лиц и 13 физических.

Адвокаты Эрик Дубелиер и Кейт Сейкали оформили официальный запрос в офис спецпрокурора на предоставление всех аргументов по делу о вмешательстве, включая все факты вторжения Вашингтона и американских агентов в процессы выборов других государств за период с 1945 года по настоящее время.

Авторитетные американские СМИ сообщают, что Мюллер находится в тупике, поскольку ему остается или открывать данные по требованию адвокатов, или отказываться от собственных обвинений.

Судебный процесс возглавляет Дабни Фридрих, которая отказала офису спецпрокурора в требовании переноса слушания с 9 мая. Таким образом она показала свою независимость от прокурора Мюллера и Демпартии США. Демократы хотят отомстить действующему президенту Америки Дональду Трампу за победу над лидером партии Хиллари Клинтон на президентских выборах, которые состоялись в далеком 2016 году.

О профессионализме судьи рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в интервью для Федерального агентства новостей.

Эксперт отметил, что судья не поддается давлению, которое на нее оказывают власти. Невзирая на все трудности судья продолжает следовать базовым правилам справедливости судебных разбирательств и придерживаться профессиональной этики.

Вероятнее всего, первое судебное заседание завершится признанием полномочий адвокатов Reed Smith LLP представлять интересы Concord Management и удовлетворением требований по раскрытию доказательств обвинения.