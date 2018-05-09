Священник из США рассказал, где можно пережить апокалипсис

Священник из США по имени Джим Бэккер призывает своих учеников и последователей приобретать у него домики на плато Озар.

По его словам, только в его хижинах удастся избежать неминуемой гибели. Притом стоит учесть, что право жить там получат только люди Бога.

В своей программе на ТВ 78-летний священник отметил, что строит поселение Морнингсайд -небольшой населенный пункт, находящийся в штате Миссури. Мужчина не зря выбрал именно это место: оно признано специалистами НАСА и правительством самым безопасным.

В хижинах будут подготовлен запасы еды и воды, поэтому покупателям по этому поводу беспокоиться не придется. Желающие могут также посетить интернет-магазин священника, где имеются солнечные батареи, рации и другое оборудование, необходимое для выживания.