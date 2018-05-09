Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется с «пятеркой» без США. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку аннулированной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона, передает Reuters.

Роухани пообещал, что Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки, и он уже поручил внешнеполитическому ведомству в течение ближайших недель провести переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

«Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда. Сегодня мы получили важный исторический опыт», — заявил он.

При этом иранский лидер отметил, что поручил ядерщикам быть готовыми и, в случае необходимости, продолжить развитие ядерной промышленности без каких-либо ограничений.