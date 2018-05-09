Толстой: выход США из сделки с Ираном подтверждает кризис международного права

Отказ Соединённых Штатов Америки выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе Ирана является очередной волной кризиса международного права. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

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«Когда кто-то отказывается соблюдать свои международные обязательства, мне кажется, это очередной виток кризиса в современном международном праве», — отметил Толстой.

По его словам, разрушение системы международного права чревато созданием ситуации, при которой государства могут ощутить вседозволенность. «На такой основе нормальный мир построить невозможно», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что России не следует слишком быстро отвечать на выход США из ядерной сделки с Ираном.

«Посмотрим, как будут развиваться события, не думаю, что мы должны сразу отвечать, надо взять паузу», — добавил Толстой.

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