"Тосно" и "Авангард" объявили составы на финал Кубка России

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Тосно" определился с составом на финальный матч Кубка России с курским "Авангардом", сообщается на сайте футбольного клуба из Ленинградской области.

Встреча пройдет в среду на "Волгоград Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав "Тосно выглядит следующим образом: Давид Юрченко (голкипер), Сергей Сухарев, Андрей Буйволов, Евгений Чернов, Тимофей Маргасов, Вагиз Галиулин, Максим Палиенко, Резиуан Мирзов, Марко Полетанович, Алексей Скворцов, Илья Жигулев.

"Авангард" начнет игру в следующем составе: Александр Кобзев (голкипер), Михаил Багаев, Кирилл Гоцук, Аслан Дашаев, Руслан Болов, Артем Федчук, Ильнур Альшин, Азамат Гурфов, Игорь Киреев, Дмитрий Коробов, Равиль Нетфуллин.