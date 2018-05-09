Трамп лично встретит Помпео и освобожденных в КНДР американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретит освобожденных северокорейскими властями американцев, которых госсекретарь Майк Помпео вскоре привезет на базу ВВС «Эндрюс».

«Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением. Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей», — написал Трамп в Twitter.

Речь идет об американцах корейского происхождения, задержанных в разные годы Пхеньяном по обвинению во враждебной подрывной деятельности.

В переговорах по освобождению американцев приняла участие Южная Корея.

«Президент Мун (Чжэ Ин) в ходе межкорейского саммита 27 апреля попросил председателя Ким Чен Ына о скорейшем возвращении на родину шести граждан Южной Кореи, которые были задержаны в Северной Корее. Скорейшее возвращение наших граждан послужит для укрепления процесса нормализации межкорейских отношений и уже начавшегося на Корейском полуострове потепления», — цитиуерт РИА Новости сообщение сеульской администрации.

Дональд Трамп также сообщил, что дата, время и место его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном уже определены, но не назвал их. Возможно, они встретятся после 22 мая, саммита Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.