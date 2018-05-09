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Турчинов пригрозил санкциями за трансляции из «ДНР»


Добавлено: 09 май 2018 в 18:49, Категория: Новости на сегодня
Турчинов пригрозил санкциями за трансляции из «ДНР»

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые 9 мая вели прямую трансляцию парада из Донецка.  Об этом передает пресс-служба СНБО.

По его словам, с соответствующим письмом он уже обратился в СБУ.

«Обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию «празднования» оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список», – заявил Турчинов.

Он считает, что в данном случае можно говорить «о вполне конкретном преступлении – популяризации террористической организации».

«Адекватное противодействие информационной агрессии – необходимый и важный элемент защиты нашей страны. В этом случае речь не идет о свободе слова. Сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур является преступлением в любой цивилизованной стране», – заявил секретарь СНБО.

Ранее Александр Турчинов заявил, что украинские патриоты сорвали победный блицкриг России.

Фото: Нацгвардія України


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Добавлено: 09 май 2018 в 18:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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