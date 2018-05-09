Uber впервые показала прототип своего летающего такси

У журналистов CBS News появилась эксклюзивная возможность впервые взглянуть на прототип летающего такси компании Uber, которое, согласно планам, должно будет подняться в воздух с первыми пассажирами где-то в 2020 году. Компания также покажет прототип летающего такси на мероприятии Uber Elevate Summit, которое будет проходить в Лос-Анджелесе на этой неделе.В целом по дизайну аппарат похож скорее на большой квадрокоптер, нежели на летающий автомобиль. Несколько несущих винтов летающего такси позволят производить вертикальный взлет и посадку. Корпус аппарата — ближе к самолетному фюзеляжу, нежели вертолету. Летающее такси Uber будет работать на электричестве, поэтому, как отмечают журналисты телеканала, аппарат будет тише, эффективнее и экономичнее обычного вертолета.Согласно представлениям исполнительного директора компании Uber Дара Хосровшахи, люди смогут заказывать летающее такси посредством мобильного приложения, а затем направляться в ближайший воздушный порт на крыше одного из зданий. Кроме того, компания планирует предложить сервис раздельной оплаты: каждый аппарат сможет брать на борт до четырех пассажиров, что позволит снизить конечную стоимость полета.