Ученые предсказали Солнцу гибельную катастрофу

Эксперты предрекли гибельную катастрофу на Солнце, которая произойдет на заключительном этапе его существования.

По предварительным данным, Солнце, вероятнее всего, превратится в планетарную туманность. Это предусматривает сбрасывание светилом внешней оболочки, которую и ранее допускали ученые.

Результаты компьютерного моделирования подтвердили, что жизнь Солнца и 90% других звезд завершится планетарной туманностью. В то же время обнажившееся ядро превратится в белого карлика.

В таком виде Солнце просуществует еще 10 тысяч лет, после чего ядро начнет остывать и терять свою яркость.

При этом через десятки миллиардов лет появится черный карлик, который не будет вовсе излучать видимый свет.