Украинские полицейские задержали разрисовавших во Львове Монумент славы

Сотрудники Нацполиции Украины задержали во Львове трёх человек, разрисовавших 9 мая Монумент славы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передаёт РИА «Новости».

«Это львовяне в возрасте 19, 21 и 33 лет. Один из них привлекался за мелкое хулиганство. Старший взял вину на себя и получил от участкового админпротокол по статье «Мелкое хулиганство»», — сообщили в Нацполиции.

При этом стелу Монумента славы во Львове в апреле начали готовить к демонтажу после того, как в феврале мэрия города разрешила снести её.

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