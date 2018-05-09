Умер посол России в Португалии

Министерство иностранных дел России заявило о смерти российского посла в Португалии Олега Белоуса.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус.

Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы.

Человек большой души, наставник целого поколения дипломатов. Пример служения России и твердой защиты ее интересов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Николаевича», — говорится в сообщении МИД.