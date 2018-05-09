В Чечне предложили продлить полномочия президента РФ на три срока подряд

Спикер парламент Чечни Магомед Даудов заявил, что на ближайшем заседании республиканского заксобрания будет обсуждаться законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. Как сообщает РИА Новости, ближайшая встреча парламентариев состоится 19 мая.

«На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции РФ "О сроках замещения должности президента РФ". В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — заявил Даудов.

Примерно месяц назад с этой инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина «нет альтернативы». Кадыров добавил, что необходимо обдумать продление сроков полномочий главы государства.