В Египте выступили за участие арабских стран в разрешении ситуации с Ираном

Египет рассчитывает на участие арабских стран в урегулировании проблемы вокруг иранского «ядерного досье». Об этом говорится в заявлении египетского МИД.

В документе отмечается, что египетская сторона подтверждает важность участия заинтересованных арабских сторон в любом диалоге о будущем региона Ближнего Востока и в возможностей изменения ядерной сделки с Ираном в частности.

Каир призвал региональные силы, прежде всего Иран, не допускать шагов, которые могли бы поставить под угрозу безопасность арабских стран. Подчеркивается, что Египет рассчитывает, что нынешние события не приведут к вооруженным конфликтам в регионе, представляющим угрозу его стабильности и безопасности.

В МИД Египта также подчеркнули, что Иран должен соблюдать обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашения с МАГАТЭ.