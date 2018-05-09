В Европейском Союзе прокомментировали избрание нового премьер-министра Армении

ЕС рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини и европейского комиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана.«ЕС надеется на сотрудничество с Николом Пашиняном и его правительством в осуществлении подписанного в ноябре прошлого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также создания процветающей и жизнеспособной страны на благо всех граждан Армении», — говорится в заявлении.Отмечается, что для достижения этих целей необходим «диалог между всеми заинтересованными политическими силами».Ранее Пашинян был избран премьером Армении: за него проголосовали 59 депутатов, против — 42.