В Израиле назвали возможные темы встречи Нетаньяху и Путина

Судьба ядерной сделки с Ираном и ситуация в Сирии станут основными темами переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил израильский министр Зеев Элькин.

Нетаньяху приезжает в Москву на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявит о выходе из атомной сделки с Ираном и возобновлении экономических санкций против него.

В интервью РИА «Новости» Элькин предположил, что главными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и «ядерная сделка».