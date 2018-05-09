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В Израиле назвали возможные темы встречи Нетаньяху и Путина


Добавлено: 09 май 2018 в 03:01, Категория: Новости на сегодня
В Израиле назвали возможные темы встречи Нетаньяху и Путина

Судьба ядерной сделки с Ираном и ситуация в Сирии станут основными темами переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил израильский министр Зеев Элькин.

Нетаньяху приезжает в Москву на следующий день после того, как американский президент Дональд Трамп объявит о выходе из атомной сделки с Ираном и возобновлении экономических санкций против него.

В интервью РИА «Новости» Элькин предположил, что главными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и «ядерная сделка».


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Добавлено: 09 май 2018 в 03:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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