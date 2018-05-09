В Каннах открылся 71-й кинофестиваль

В этом году на фестивале во Франции представлены две российские киноленты —«Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого (последний снят в сотрудничестве с Казахстаном и другими странами).

Откроет кинофорум картина иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают», в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Фильмом закрытия станет драма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», сообщает РБК.

Президентом жюри основной программы стала актриса Кейт Бланшетт. Членами жюри основной программы будут актриса Леа Седу, кинорежиссер Андрей Звягинцев, певица Хаджа Нин, режиссер Робер Гедигян, президент жюри актриса Кейт Бланшетт, кинорежиссер Дени Вильнёв, сценарист Ава Дюверней, актер Чанг Чэнь и актриса Кристен Стюарт.

71-ый Каннский фестиваль продлится до 19 мая.