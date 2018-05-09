В Китае обнаружен гигантский комар: появились фото

Китайский ученый-энтомолог по фамилии Чжао обнаружил в провинции Сычуань самого большого в мире комара.

Он обнаружил находку в августе прошлого года, но никому не показывал свое открытие, пока не убедился, что гигантский комар — действительно самый большой.

Отмечается, что длина его тела составляет 5 см, а размах крыльев — 11,15 см, он в 10 раз длиннее, чем средний комар и на треть длиннее, чем типичный представитель его вида — holorusia mikado.

Holorusia mikado является самым крупным комаром на планете, средний размах крыльев — 8 см. Энтомолог отметил: «Комар был найден в августе прошлого года. После того, как я поймал его, я быстро превратил его в образец, убив и заморозив. Это может показаться жестоким, но для насекомых это безболезненная смерть».

Комар-гигант будет демонстрироваться в музее насекомых в Ченду, в рамках выставки самых необычных особей. В музее собрано почти 700 000 экземпляров из 40 стран мира, это самый большой музей насекомых в Азии.