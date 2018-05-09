В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном условий ядерной сделки

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что Иран выполняет свои обязательства, связанные с ядерной программой. Об этом пишет РИА Новости.

Он подтвердил, что агентство внимательно следит за ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Что касается настоящего времени, МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы», — заявил Амано. Он уточнил, что Иран находится под самым жёстким в мире режимом ядерных проверок по СВПД.

Юкия Амано подчеркнул, что агентство внимательно следит за развитием ситуации вокруг одностороннего выхода США из международной ядерной сделки.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения с Ираном по ядерной программе, и анонсировал возобновление санкций в отношении Ирана.

МИД ФРГ призвал страны-участницы соглашения соблюдать договор для сохранения стабильности и мира на Ближнем Востоке.

МИД РФ заявил, что выход из ядерной сделки является свидетельством недоговороспособности США и усмотрел в нем защиту «узкокорыстны и конъюнктурных интересов» Вашингтона.