В Москве на Красной площади состоится военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

9 мая в Москве на Красной площади в 10 часов утра состоится военный парад в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Командовать военным парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В военном параде принимает участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

В состав 33-х парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Министерства обороны РФ, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военнослужащие-женщины, а также представители других силовых ведомств (Росгвардия, МЧС, ФСБ).

Впервые на военном параде пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (г.Севастополь), воспитанники Московского президентского кадетского училища им.М.А.Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института войск Национальной гвардии Российской Федерации и парадный расчет роты Военной полиции ВС РФ.

В этом году на Параде Победы впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ «Терминатор», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», защищенный бронеавтомобиль «Тайфун» 4х4, армейский мотовездеход и снегоход, бронированный корпусной автомобиль «Патруль» и бронеавтомобиль «Урал».

Также в состав механизированной колонны вошли современные и перспективные комплексы вооружения: автомобили «Тигр», танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-Cl», ракетные комплексы «Ярс», а также перспективные образцы: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг» и самоходные гаубицы «Коалиция-СВ».

В воздушной части парада примут участие экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.

Будут задействованы самолеты 5-го поколения Су-57, истребители МиГ-31К

с новейшим ракетным комплексом «Кинжал», стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

Также в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится праздничный салют. Салютные установки будут работать на 16 площадках столицы, а на Поклонной горе будут размещены пушки ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны для обеспечения звукового сопровождения, которые совершат 30 залпов.

При проведении праздничного салюта будет применено свыше 75 видов фейерверочных изделий, которые обеспечат свыше 550 цветов и оттенков. Для их запуска будут применены установки четырёх калибров – 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм.

Также военные парады, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоятся еще в 27 городах Российской Федерации, среди которых: 8 городов героев Санкт-Петербург, Смоленск, Мурманск, Тула, Новороссийск, Волгоград, Севастополь и Керчь, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

В 22:00 по местному времени в этих городах будут произведены праздничные салюты в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участие войск гарнизонов в праздничных мероприятиях предусмотрено в 364 населенных пунктах, в том числе за пределами Российской Федерации, в местах дислокации российских военных баз (г.Сухум, г.Цхинвал, г.Кант, г.Душанбе, г.Гюмри).

В торжественных мероприятиях 9 мая 2018 года в стране будут участвовать более 145 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых ведомств. Будет задействовано более 2300 единиц вооружения и военной техники, более 110 самолетов и вертолетов.