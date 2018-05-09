В Москве закончился парад Победы

На военном параде в честь 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне приняли участие 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц техники, 75 самолетов и вертолетов, сообщает «Интерфакс».

Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу, командовал — главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением. В своей речи он подчеркнул, что гордится подвигом советского народа, который «не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами».

На Красную площадь впервые вышли образцы нового вооружения армии РФ — беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», боевая машина поддержки танков «Терминатор». В небе надо Москвой пролетели истребители пятого поколения Су-57, два модернизированных самолёта-перехватчика МиГ-31К, оснащённых новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».