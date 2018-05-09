В Польше открывают антимонопольное производство против Газпрома

Польское управление по вопросам защиты конкуренции и потребителей открывает производство против Газпрома и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода Nord Stream 2. Об этом передает Польское радио.

Управление подозревает, что участники сделки, несмотря на отзыв заявления, реализуют проект, продолжая финансировать его.

Глава управления Марек Нехцял объяснил, что более двух лет назад компании хотели создать консорциум, чтобы профинансировать строительство российской газомагистрали. Он напомнил, что тогда управление не дало согласия на это, так как создание консорциума усилило бы компанию, которая уже тогда имела доминирующую позицию на рынке.

По словам начальника управления, деятельность неофициального консорциума нарушает законодательство. Нехцял добавил, что производство не призвано решить судьбы строительства газопровода, речь идет о соблюдении польского законодательства.

Ранее в Газпроме не исключили строительства «Северного потока-3».

Фото: gazprom.ru