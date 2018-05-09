В России заявление Порошенко назвали откровенно глупым

В Совете Федерации поведение и заявления Порошенко назвали глупыми. Так, сенатор Сергей Цеков считает, что все действия националистов в Киеве происходят при полном попустительстве со стороны власти.
С приходом новых политиков к руководству страной ситуация на Украине изменится, так как все большее количество украинцев высказываются за дружественные отношения с Россией и россиянами, высказал свое мнение Сергей Цеков.
Кроме того, сенатор прокомментировал слова Порошенко о том, что марш «Бессмертного полка» это якобы один из методов гибридной войны, которую ведет Россия.
Конечно, Петру Порошенко хотелось бы создать государство с чистого листа и написать новую историю Украины, отказаться от совместного нашего прошлого. Его заявления крайне глупы… Именно Порошенко развязал гибридную войну со своим народом, запрещая отечественную историю, русский язык и культуру, — подытожил Цеков.