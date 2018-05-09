В России заявление Порошенко назвали откровенно глупым

В Совете Федерации поведение и заявления Порошенко назвали глупыми. Так, сенатор Сергей Цеков считает, что все действия националистов в Киеве происходят при полном попустительстве со стороны власти.

С приходом новых политиков к руководству страной ситуация на Украине изменится, так как все большее количество украинцев высказываются за дружественные отношения с Россией и россиянами, высказал свое мнение Сергей Цеков.

Кроме того, сенатор прокомментировал слова Порошенко о том, что марш «Бессмертного полка» это якобы один из методов гибридной войны, которую ведет Россия.