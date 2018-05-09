В Донецке начался Парад Победы (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

В 9 утра 9 мая в центре Донецка на улице Артема начался Парад Победы.

Под знаменитую музыку песни композитора Александрова «Священная война» знаменная группа 1-го армейского корпуса вынесла на главную улицу столицы ДНР знамя Победы и Государственный флаг Республики.

Принимает Парад министр обороны ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов.

Командует Парадом командующий оперативным командованием ДНР генерал-майор Денис Синенков.

По центру Донецка, помимо 20-ти парадных расчетов, следует механизированная колонна. В ее составе — как техника времен Великой Отечественной, так и стоящая на вооружении Армии ДНР: БМП, БТР, танки Т-64, Т-72, боевые машины ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», системы «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б».